Ten kod może cię uratować. Powinien go znać każdy posiadacz smartfona

Kawecki odniósł się do sytuacji, gdy połączenia przychodzące na nasz numer są przekierowywane na inny telefon. Jest to jeden ze sposobów gromadzenia informacji o konkretnej osobie. To, czy faktycznie tak jest, można sprawdzić, wpisując kod "*#21#". Po jego aktywacji dostaniemy informacje na temat potencjalnego przekierowywania połączeń, SMS-ów, danych itp. Jeśli wszystko jest w porządku, komunikat powinien brzmieć "nieprzekierowane", tak jak na zdjęciu zamieszczonym poniżej. W innym przypadku wyświetli się numer telefonu, na który przekazywane są połączenia. Warto podkreślić, że komenda działa w przypadku telefonów z systemem Android.