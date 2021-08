Tencent ma problemy. Chiny pozywają firmę za funkcję w WeChat

Tryb młodzieżowy w WeChat to nic innego jak system chroniący młodszych użytkowników aplikacji i zapewniający rodzicom pewną kontrolę nad dziećmi. Mamy tu do czynienia z ograniczeniem możliwości dokonywania płatności, brakiem dostępu do niektórych gier czy ograniczeniem funkcji znajdowania znajomych. W pozwie nie wyjaśniono, w jaki sposób wspomniany tryb narusza prawa ochrony dzieci, a na pierwszy rzut oka nie ma się do czego przyczepić.