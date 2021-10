TEST ADATA SE800 1TB: Szybki, elegancki, lekki i (prawie) wodoodporny

Lekki? O tak, zdecydowanie! 40 gramów to na tyle mało, że nie czuje się zupełnie, że dysk jest w plecaku, czy nawet kieszeni. Do tego SE800 jest mały, cienki i elegancki, a jego aluminiowa obudowa jest dostępna w trzech kolorach: niebieskim, czarnym i czerwonym. Jednak dla użytkownika, którego cenne zdjęcia zostaną zapisane w pamięci dysku od wyglądu ważniejsza jest jego odporność.

Mały dysk ADATA pokazuje tu, co potrafi: poziom ochrony przed wodą i pyłem jest zgodny ze standardem IP68, co oznacza, że można go bez szwanku dla zawartości nie tylko zalać czy zamoczyć, ale też zanurzyć w wodzie na dłuższy czas. Został też certyfikowany według wojskowej normy MIL STD-810G, do czego musiał przejść testy wibracji, wstrząsów i upadków. Trzeba jednak powiedzieć, że żeby dysk był chroniony przed wodą i pyłem, musi mieć szczelnie zamkniętą pokrywę zasłaniającą gniazdo USB-C, więc użytkownik musi wyrobić sobie nawyk dokładnego jej domykania. Nawet i wtedy jednak nie wskakiwałbym do basenu z ważnymi danymi w kieszeni, bo pokrywa trzyma się w obudowie z lekkim luzem i łatwo może się rozszczelnić, a nawet otworzyć podczas noszenia.

ADATA SE800 nie należy do najtańszych zewnętrznych dysków SSD. Należy za to do najszybszych, najlżejszych i najmniejszych oraz najwytrzymalszych, co z pewnością uzasadnia różnicę w cenie dla każdego, dla kogo ważne są te właśnie cechy. Na pochwałę zasługują dwa solidne przewody dołączone w zestawie, za to pewność zamknięcia wodoszczelnej pokrywy zakrywającej złącze pozostawia trochę do życzenia.