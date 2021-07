TEST: Huawei MateBook 14 ma (prawie) wszystko, czego potrzebujesz do pracy i rozrywki

Pomysł Huawei na notebooki jest jasny. W każdej kategorii cenowej i użytkowej powinien znaleźć się co najmniej jeden komputer tej firmy, oferujący co najmniej tyle, co konkurenci w atrakcyjnej jak na daną kategorię cenie. Chiński gigant nie bawi się przy tym w próby zaskoczenia klientów nowym wyglądem czy jakimiś niezwykłymi funkcjami - zamiast tego regularnie wypuszcza kolejne wersje swoich urządzeń wyposażone w nowe generację procesorów i drobne ulepszania. Czy to dobra taktyka?

PODSUMOWANIE Huawei Matebook 14 to bardzo atrakcyjny notebook do pracy - czy też, tak naprawdę, to wszystkiego - z wyjątkiem zaawansowanych gier. Dostatecznie mały, żeby zabierać go ze sobą wszędzie, dostatecznie wydajny, żeby poradzić sobie z większością zadań, z dostatecznie dużym ekranem, żeby praca na nim była wygodna. Dodajmy do tego bardzo dobrą, jak na tą półkę i konfigurację cenę i mamy prawdziwy hit, którego jedynymi problemami są spora waga i dziwnie umieszczona kamera.

Plusy Bardzo dobra wydajność

Solidna i elegancka konstrukcja

Wygodna klawiatura i touchpad

Długi czas pracy na baterii i szybkie ładowanie

Wysokiej jakości dotykowy ekran 3:2 Minusy Fatalnie umieszczona kamera

Waga wyższa niż u konkurentów

Brak Thunderbolt

Komu polecamy?

Jeśli szukasz wydajnego notebooka z ekranem o proporcjach 3:2, to Matebook 14 będzie dla Ciebie jedną z najlepszych opcji. Tańszy, wydajniejszy i lepiej wyposażony niż Surface Laptop Microsoftu, oferuje świetne połączenie możliwości i rozsądnej ceny.

Komu nie polecamy?

To z pewnością nie jest komputer dla osób dużo pracujących zdalnie z podróży: z perspektywy kamerki Matebooka 14 każdy wygląda źle i tyle. Niezadowolone mogą być też osoby, dla których notebook to sprzęt do oglądania filmów. Ekran laptopa Huawei ma dużą powierzchnię roboczą i świetną jakość, ale proporcje mocno odbiegają od kinowych.

Wymiary, waga, konstrukcja

MateBook 14 ma szerokość nieco ponad 30 cm, głębokość 22 cm i grubość 15,9 mm. Dzięki bardzo wąskim ramkom ekranu cechuje się doskonałym stosunkiem powierzchni wyświetlacza do powierzchni całkowitej, a dzięki użyciu matrycy o proporcjach boków 3:2 całość jest bardzo zgrabna i kompaktowa.

Gorzej wypada waga – ważący 1,49 kg (powiedzmy sobie szczerze, to po prostu półtora kilograma!) plasuje się w górnych stanach komputerów aspirujących do bycia towarzyszami podróży. Jeśli ktoś jest gotów nosić ze sobą notebooka o tej masie, może skusić się na microsoftowego Surface Laptop 15 z ekranem o o cal dłuższej przekątnej. Bez problemu znajdą się też lżejsze komputery o podobnych jak u MateBooka rozmiarach wyświetlacza.

Konkretna masa MateBooka 14 dodaje swoje trzy grosze do poczucia solidności, jakie mamy biorąc ten komputer do ręki. Wykonany w większości z matowego aluminium notebook Huawei jest doskonale sztywny, a plastikowy zawias pracuje precyzyjnie pozwalając ustawić ekran w żądanym położeniu bez żadnego kołysania.

Wygląd? Ktokolwiek widział jednego MateBooka serii 13/14 lub X/X Pro, ten widział je wszystkie. Model 14 2021 jest zauważalnie grubszy, niż notebooki linii X, jednak na pierwszy rzut oka widać nie tyle rodzinne podobieństwo, co raczej fakt, że są to delikatne wariacje na temat tego samego projektu.

Ponieważ piękno, jak wiadomo, jest w oku patrzącego i jest raczej emocją, niż obserwacją, każdy będzie miał swoje własne zdanie o wyglądzie MateBooków. Mi odpowiada ich szary minimalizm, przede wszystkim uważam jednak, że dobrym pomysłem jest utrzymanie spójnego "języka projektu" w całym portfolio komputerów.

Ekran

Elementem, który definiuje MateBooka 14 z użytkowego punktu widzenia jest jego wyświetlacz. Jak już wspominałem, nietypowe proporcje boków 3:2 determinują kształt całego komputera, a bardzo wąskie ramki u góry i po bokach matrycy pozwalają zachować wymiary urządzenia w bardzo rozsądnych granicach. Jednocześnie wyświetlacz 3:2 o przekątnej długości 14" zapewnia dużo większą powierzchnię użytkową, niż panoramiczne ekrany 13,3" popularne w tej klasie notebooków.

Zastosowana matryca IPS (w testowanym przeze mnie MateBooku była to TV140WTM-NH0) charakteryzuje się odwzorowaniem 100% przestrzeni barwnej sRGB i 70% przestrzeni Adobe RGB oraz przyzwoitą maksymalną jasnością nieco poniżej 400 nitów. Wyświetlacz zapewnia bardzo dobry kontrast (przekraczający podawane w specyfikacji 1:1500) i takież kąty widzenia.

Rozdzielczość 2160x1440, choć niższa, niż we "flagowych" notebookach serii X Pro, jest absolutnie wystarcająca, żeby przy tym rozmiarze ekranu zapewnić doskonale ostry obraz.

Ekran wyposażony jest w panel dotykowy multitouch rozpoznający dziesięć punktów styku, który jest responsywny i czuły – korzystanie z niego to sama przyjemność. Konsekwencją użycia panelu dotykowego jest pokrycie ekranu szkłem, co w oczywisty sposób zwiększa odblaski. Pracując lub zażywając rozrywki na dworze trzeba podnieść jasność podświetlenia do maksimum.

Klawiatura i touchpad

To mocne strony tego komputera. Wyspowa klawiatura o układzie identycznym, jak w innych MateBookach tej rodziny doskonale nadaje się do szybkiego i długiego pisania. Klawisze są nieco twardsze, z krótkim skokiem, oferują wyraźne, lekko odbijające kliknięcie i pracują precyzyjnie i pewnie. Bardzo pasuje mi rozmiar i układ klawiatury, któremu mam jednak do zarzucenia brak wydzielonych przycisków do szybkiej nawigacji w tekście: PageUp/PageDown i Home/End. Nieobecność zwłaszcza tych drugich utrudnia pracę z większymi dokumentami czy arkuszami kalkulacyjnymi.

Klawiatura ma dwa stopnie podświetlenia (plus możliwość jego wyłączenia), na klawiszu F7, dopowiadającym za włączanie/wyłączanie mikrofonu pali się diodka sygnalizująca, że mikrofon jest wyłączony - przy pracy w mroku potrafi to być denerwujące.

Touchpad ma wymiary 12x7 cm i ma matową powierzchnię o dobrym, choć nie świetnym poślizgu. Działa precyzyjnie, zarówno jeśli chodzi o sterowanie kursorem, jak i obsługę gestów. Bez zarzutu sprawuje się też mechanizm przycisków ukryty pod płytką.

Porty, złącza, łączność, wyposażenie

MateBook 14 tym różni się od swoich kuzynów z wyższej linii X/X Pro, że ma... więcej portów. Został wyposażony w dwa gniazda USB A obsługujące standard 3.2 pierwszej generacji oraz gniazdo USB-C zgodne ze standardem Power Delivery oraz Display Port. Do tego dochodzi złącze HDMI 1.4b oraz gniazdo audio 3.5 mm. To całkiem dobry "konsumencki" zestaw portów, który dobrze sprawdzi się w większości zastosowań.

Osobom fotografującym czymś więcej, niż smartfonem może brakować gniazda kart pamięci, a ci, którzy chcieliby używać MateBooka w firmie pewnie zatęsknią za złączem Ethernet, ale prawdziwym "wielkim nieobecnym" jest tu Thunderbolt.

Na pokładzie notebooka Huaweia znajduje się karta WiFi 6 Intel AX201 160MHz obsługująca standard 802.11ax i Bluetooth 5.1.

Wąskie ramki ekranu sprawiają, że umieszczenie w nich modułu kamery internetowej staje się trudne lub niemożliwe. Huawei już przy pierwszym MateBooku serii X znalazł rozwiązanie, które stosuje konsekwentnie w kolejnych modelach: wysuwana kamera została ukryta na klawiaturze, pomiędzy przyciskami F6 i F7. Niestety, chociaż jest to rozwiązanie pomysłowe i interesujące, zdecydowanie nie można nazwać go dobrym. Podczas wszelkich wideopołączeń użytkownik MateBooka jest widoczny pod bardzo niekorzystnym i nienaturalnym kątem, z żabiej perspektywy. Zdarza się też, że w polu widzenia kamery znajdują się stukające w klawisze palce.

Wielkim ułatwieniem jest natomiast pojemnościowy czytnik odcisków palców wbudowany w przycisk zasilania. Pozwala on na szybkie i bezpieczne logowanie do systemu bez konieczności wpisywania hasła. Wystarczy dotknięcie palca podczas uruchamiania komputera.

Wydajność, kultura pracy, czas pracy na bateriach

Sercem nowego MateBooka 14 jest procesor Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake) współpracujący z kartą graficzną Iris Xe, które uzupełnia 16 GB pamięci DDR4 Dual Chanell. Jako pamięć masowa służy dysk WD PC SN730 NVMe SSD 512 G w rozmiarze M2 z interfejsem NVMe (PCIe).

Jak widać mamy tu do czynienia z wydajną maszyną do wszechstronnego użytku domowego i biurowego - ale nie do grania. Potwierdzają to wyniki testów syntetycznych, w których MateBook 14 osiągnął 4523 punkty w PC Mark 10 oraz 3211 punktów w 3D Mark Firestrike, a także testy w realnych zastosowaniach, w których notebook Huawei wykazał się świetnymi możliwościami pracując płynnie z kilkudziesięcioma otwartymi kartami przeglądarki Edge, aplikacjami Office Outlook i One Note, uruchomionym Spotify oraz stałej komunikacji za pośrednictwem Slacka, MS Teams i Messengera.

Bardzo dużą zaletą jest skuteczne pasywne chłodzenie, dzięki któremu MateBook pozostaje absolutnie bezszelestny nawet przy dość intensywnej pracy biurowej. Dopiero uruchomienie oprogramowania testującego, gier albo innych mocniej obciążających zadań powodowało uruchomienie wiatraków. Te z kolei okazały się raczej dokuczliwe, nawet przy stosunkowo niewielkich obrotach emitując dość wysoki, a więc przenikliwy szum. Na szczęście przypadki uruchomienia aktywnego chłodzenia w realnych, codziennych zastosowaniach były naprawdę sporadyczne.

Bateria o pojemności 56 Wh zapewnia MateBookowi 14 bardzo dobrą autonomię. Zmierzony czas pracy w scenariuszu pracy biurowej wyniósł średnio 7 h 20 min (wartości skrajne to 8 h 40 min i 6 h 45 min).

SPECYFIKACJA I CENA