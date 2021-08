TEST Huawei MateView: Monitor inny, niż wszystkie. Czy lepszy?

Ekspansja na nowe kategorie sprzętu nie jest łatwa. Nowoprzybyłego czeka starcie z firmami, które znają ten rynek na wylot, są na nim dobrze okopane i mają lata doświadczeń. Dlatego typowym sposobem jest wypuszczanie produktów w tej kategorii, której sprzedaje się najwięcej (a więc, przeważnie tych najtańszych) i sprawienie, żeby były atrakcyjne przez obniżenie ceny. Ta strategia wymaga cierpliwości, ale jeśli produkty są odpowiednio dobre i odpowiednio tanie, przynosi efekty. Huawei postanowił wejść na rynek monitorów zupełnie inaczej. Firma wypuściła dwa modele przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników: przedstawicieli wolnych zawodów, prosumentów i biznesu, oraz dla graczy. Oba oferują wyśrubowane parametry i nietypowe funkcje, oba należą też do tych mniej przystępnych cenowo… Czy też, mówiąc wprost, są drogie. Dziś testujemy pierwszy z tych monitorów, MateView.

Wygląd: Piękno i funkcjonalność

MateView po prostu rzuca się w oczy. Zaskakująco smukły, elegancko minimalistyczny, zbudowany w całości z kojarzonego z segmentem "premium" matowego aluminium stanowi coś więcej, niż tylko dodatek do komputera - staje się elementem stylizacji i wystroju wnętrza. Jego wąziutkie ramki i starannie dopieszczone detale, takie jak kontrastujący z matową obudową lśniący, chromowany zawias nie mają znaczenia praktycznego. Nie wpływają na funkcjonalność urządzenia - tak jak wyrafinowany projekt karoserii samochodu albo elegancka i prosta koperta drogiego zegarka są po to, żeby cieszyć oczy.

Między projektami, które mają wyglądać minimalistycznie i elegancko a takimi, które rzeczywiście są eleganckie przebiega cienka, ale bardzo wyraźna linia. Huawei MateView znajduje się po jej właściwej stronie. Ten projekt ma w sobie to "coś", co świadczy o wysokiej klasie.

Ekran można podnosić i opuszczać, płynnie regulując jego położenie nad blatem biurka od 7 do 17 centymetrów. Mechanizm działa gładko, a zakres regulacji jest bardzo duży, chociaż mi osobiście brakuje możliwości opuszczenia ekranu jeszcze o kilka centymetrów w dół. Regulowane jest także pochylenie, dzięki czemu znalezienie optymalnego kąta pracy nie powinno sprawić problemu. Nie da się obracać ekranu na boki, co w praktyce okazało się być niezbyt uciążliwe dzięki zaskakująco niskiej masie MateView - chcą pokazać coś komuś siedzącemu obok mogłem łatwo obrócić cały monitor. Jestem natomiast zdziwiony brakiem funkcji pivot, czyli obracania wyświetlacza między położeniami "portretowym" i "krajobrazowym". Tego typu możliwość byłaby szczególnie sensowna i pożądana właśnie w monitorze o takich jak w MateView, nietypowych proporcjach, a wysoka cena urządzenia skłania do wysokiego zawieszania poprzeczki oczekiwań.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Konstanty Młynarczyk Mocowanie ekranu pozwala na regulację wysokości i pochylenia

Widząc, że Huawei zdecydował się na sterowanie monitorem za pośrednictwem interfejsu dotykowego, uznałem to za przykład błędu nowicjusza. Firmy, które na projektowaniu monitorów zjadły zęby, próbowały tego nie raz i na własnej skórze przekonały się, że my, użytkownicy wolimy precyzję i pewność przycisków lub mini-dżojstika. Okazuje się jednak, że interfejs dotykowy w MateView jest… wygodny i intuicyjny. Błyskawicznie się do niego przyzwyczaiłem i byłem w stanie zmieniać poziom podświetlenia, głośność wbudowanych głośników czy źródło sygnału szybciej i łatwiej, niż w używanym na co dzień Dellu z klasycznymi przyciskami.

Obraz: Wysoka jakość, nietypowe proporcje

Tym, co w monitorze najważniejsze jest oczywiście to, jaki wyświetla obraz. Huawei MaterView wykorzystuje matrycę IPS o przekątnej długości 28,2" i rozdzielczości 3840x2560 pikseli, spełniając (luźno określone) warunki określenia "4K". Huawei chwali się wysoką wiernością kolorów, których wyświetlanie można ustawić na przestrzeń sRGB (według producenta pokryta w 100 proc.) lub DCI-P3 (98%), a typowe odchylenie DeltaE ma wynosić poniżej 1 dla pierwszego modelu i poniżej 2 dla drugiego. Zmierzone wartości okazują się bliskie danym z karty produktu. W przypadku przestrzeni sRGB średnie DeltaE wyniosło 1,4, a dla przestrzeni DCI-P3 – 2,5.

Ekran jest podświetlony równomiernie, z bardzo niewielkim przyciemnieniem przy samej krawędzi, niezauważalnym podczas użytkowania. Jasność maksymalna przekracza lekko deklarowane przez producenta 500 nitów, co stanowi aż za wiele przy typowym użytkowaniu wewnątrz pomieszczeń. Podczas testów monitor pracował najczęściej z podświetleniem ustawionym na nie więcej, niż połowę skali.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Konstanty Młynarczyk Do wyboru jest przestrzeń barwna sRGB, DCI-P3 oraz autorska Huawei

Pora wspomnieć wreszcie o słoniu stojącym cicho w pokoju i czekającym, aż ktoś go zauważy: o proporcjach ekranu. Huawei zdecydował się na zastosowanie wyświetlacza o proporcji boków 3:2. Format ten zaczyna ostatnio coraz częściej pojawiać się w notebookach (wszystkie modele Microsoftu, cała linia premium Huawei, po kilka modeli od Acera, HP, Lenovo...), ale jest praktycznie niespotykany w monitorach.

W porównaniu z typowymi dla tych urządzeń ekranami panoramicznymi 16:10 (w notebookach najczęściej jest to 16:9) matryce 3:2 oferują większą powierzchnię roboczą przy tej samej długości przekątnej, co jednak rzadko jest wykorzystywane – producenci najczęściej montują ekrany o podobnej powierzchni i mniejszej przekątnej. Tak jest też w tym przypadku. MateView ma przekątną długości 28,2", mimo to oferując porównywalną (trochę większą) powierzchnię roboczą, niż monitor 16:10 o przekątnej długości 32".

Źródło zdjęć: © dobreprogramy W nodze ukryte są dwa głośniki 5W, a podstawa skrywa chip NFC

Ekran 3:2 zwęża nieco pole widzenia użytkownika, rekompensując mu to większą wysokością wyświetlanego obrazu. To doskonale sprawdza się przy pracy z treścią, która jest zorganizowana w pionie: czy piszesz powieść (albo recenzję sprzętu), pracujesz z kodem lub składasz ulotkę, czy czytasz dokumenty, strony internetowe albo streamy social media, widzisz więcej i łatwiej orientujesz się w tym, co robisz. Dyskusyjne jest, czy bliższy kwadratowi format 3:2 lepiej, czy gorzej nadaje się do prac graficznych czy montażu wideo – powiedziałbym, że to kwestia osobistych preferencji użytkownika. Oczywistą oczywistością jest natomiast, że jeśli chodzi o oglądanie filmów oraz gry, 3:2 znacząco ustępuje bardziej panoramicznym ekranom.

Funkcje i możliwości: Wszystko, co się da...

MateView pozwala podłączyć komputer poprzez USB-C (obsługuje Power Delivery, może więc ładować podpięty laptop do 65W), mini DisplayPort oraz HDMI 2.0, a do dyspozycji użytkownika są też dwa gniazda USB A standardu 3.0 oraz złącze audio jack 3,5 mm. Monitor zasilany jest przez kolejne złącze USB-C. W zestawie dostajemy kabel USB-C oraz DisplayPort-Mini DisplayPort.

Ciekawostką jest możliwość korzystania z bezprzewodowej projekcji ekranu, pozwalającej podłączyć zdalnie każde kompatybilne urządzenie. Jak zwykle w przypadku takiego połączenia widoczny jest delikatny lag, który może przeszkadzać przy pracy wielomonitorowej, ponadto przesyłany obraz jest ograniczony do rozdzielczości 2K, więc jeśli tylko to możliwe, lepiej korzystać z połączenia kablowego.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Połączenie z telefonami Huawei jest banalnie proste

Jako część ekosystemu Huawei, MateView został wyposażony także w funkcję OneHop pozwalającą jednym dotknięciem połączyć go z kompatybilnymi smartfonami i tabletami tej firmy, wyświetlając zawartość ekranu urządzenia mobilnego lub umożliwiając uruchomienie jego "trybu komputerowego". Niestety, połączony w ten sposób smartfon nie może korzystać z myszy i klawiatury podłączonych do monitora – bardzo szkoda.

Monitor ma wbudowane dwa głośniki o mocy 5W, które emitują czysty, wyraźny dźwięk nawet przy wysokich ustawieniach głośności. Dobrze nadają się do prowadzenia telekonferencji, jednak do słuchania muzyki zdecydowanie brakuje im głębi i tonów niskich. A skoro już mowa o telekonferencji: MateView został wyposażony we własny mikrofon, ale nie ma kamery – dlaczego? Trudno powiedzieć. Bardzo by się przydała, a nie jest to drogi dodatek.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Z monitorem można połączyć przez BT myszkę, ale nie da się słuchawek

Monitor Huawei wyposażony jest w coś na kształt prostego systemu operacyjnego. Wykorzystując wbudowane interfejsy Bluetooth i USB można podłączyć do niego mysz i klawiaturę, a potem, operując kursorem w interfejsie graficznym, połączyć się z siecią przez także znajdujące się na pokładzie WiFi i zaktualizować firmware. Z tego poziomu możliwe jest zarządzanie urządzeniami, które mogą bezprzewodowo przesyłać do MateView obraz, czy zaawansowanymi funkcjami monitora.

Nie udało mi się połączyć z monitorem żadnych słuchawek Bluetooth (nie były w ogóle wykrywane) - wygląda na to, że ta funkcja nie została przewidziana. To dziwne, bo w odróżnieniu od podłączania myszy żeby operować nią w interfejsie graficznym monitora, byłaby ona naprawdę przydatna.

PODSUMOWANIE

MateView to piękny i funkcjonalny monitor o nietypowych proporcjach, który wydaje się cierpieć na pewien kryzys tożsamości. Jest zbyt drogi do biur, a profesjonaliści, których na niego stać mają swoje specyficzne wymagania, zupełnie nie potrzebując z kolei innych funkcji. To monitor dla dobrze sytuowanych ludzi wolnych zawodów, raczej tworzących, niż konsumujących treści, ceniących funkcjonalność, wysoką jakość i niebanalny wygląd przedmiotów, których używają.

Plusy Wysokiej jakości, duży ekran o proporcjach 3:2

Świetny wygląd i jakość wykonania

Przemyślana funkcjonalność

Bogate wyposażenie Minusy Nie ma możliwości obracania ekranu (pivot)

Ograniczona funkcjonalność łącz bezprzewodowych

Komu polecamy?

Jeśli jesteś estetą i cenisz sobie prostotę i wysoką jakość, dużo pracujesz z dokumentami, internetem i mediami społecznościowymi, tworząc treści, ten wielki i piękny ekran 3:2 będzie spełnieniem twoich marzeń o wygodnej pracy.

Kto nie będzie zadowolony?