Też myślałeś, że Biedronka daje 500 zł na zakupy? Nowe oszustwo na Facebooku

Oszustom nie brakuje pomysłów na to, w jaki sposób wyłudzić dane. Ostatnio popularność zyskuje oszustwo, w którym wykorzystywany jest wizerunek sieci sklepów Biedronka, ale istnieją jego różne wariacje, w których korzysta się z logotypów innych marek.

CyberRescue ostrzega przed otwieraniem odnośników do rzekomych konkursów, w których nagrodą mają być darmowe zakupy na kwotę 500 złotych w sklepach Biedronka, ale oszuści często wykorzystują wizerunki innych popularnych firm. Poza Biedronką możemy spotkać się z ofertą na darmowe zakupy w takich sieciach jak Rossmann, Zara, Kaufland, IKEA czy Lidl.

Żadna z wymienionych sieci nie organizuje konkursu na darmowe zakupy. Posty z takimi ofertami służą oszustom do wyłudzenia naszych danych. Zdaniem specjalistów z CyberRescue, trafiają one do firmy z Singapuru.