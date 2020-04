Docker - do trzech razy sztuka

Konteneryzacja

Zapraszam wszystkich na kolejny wpis w tematyce konteneryzacji. W swoich materiałach pokazuję co można zrobić i jak używać docker - jedną z najpopularniejszych konteneryzacji :).

Docker Swarm - Klaster w połączeniu z siecią VPS - 013

W tym materiale wykorzystuje połączenie utworzone pomiędzy moją lokalną siecią z siecią dostawcy chmury (w tym przypadku jest to Home Cloud). Połączenie za pomocą tunelu VPN z wykorzystaniem IPsec i dodatkowych tuneli GRE. Oczywiście szczegóły techniczne przedstawiam w materiale wideo.

Zapewne każdy zauważy na początku odwołanie do firmy Home.pl i zapyta się czy odcinek jest sponsorowany. Odpowiedź jest prosta, tak jest sponsorowany. Otrzymałem platformę do testów w zamian za materiały wideo z wykorzystaniem owej platformy. I jedyną wartością dodaną jest fakt, że nie muszę kupować i opłacać innego rozwiązania dla moich filmów i zabaw związanych z chmurą. Jednocześnie też dobre doświadczenie, gdyż działanie Home Cloud (chmury) choć ogólne jest takie same i podobne do innych na rynku, to sama konfiguracja jest nieco inna. Ale o tym czyli o wadach i zaletach porozmawiamy później.





Docker Swarm - Klaster VPS z docker swarm i portainer manadżer 014

Tutaj instaluje i konfiguruję portainera do zarządzania całym docker swarm. Jest to fajne narzędzie, które własnie wykorzystuje samego swarma i korzysta z jego sieci czy komunikacji do zarządzania całym "klastrem". W moim przypadku jeden master i worker, więc sam klaster może jakoś nie zachwyca oraz nie powala wydajnością. Jednak na pewno jest to fajne rozwiązanie jeżeli chcemy poznać w łatwy i szybki sposób działanie takiego klastra. Samo narzędzie czyli Portainer można zaleście tutaj.





Docker Swarm - Monitoring klastra VPS i własna strona www 015

Grafana, cadvisor, influx, prometheus, node exporter to dobre narzędzia do monitorowania swojej infrastruktury czy zasobów w czasie rzeczywistym. Bo gdy mamy ograniczone zasoby na naszym serwerze VPS to warto cześć z nich poświecić na monitoring i sprawdzać co dzieję się z naszą infrastrukturą, środowiskiem.





Docker swarm - stack www i automatyczny build obrazu 016

W tym odcinku własny stack ze stroną www postawiona na prostym CMS.





Docker Swarm - Zdalny volume sshfs przykład konfiguracji w docker compose stack i docker - 017

Wykorzystajmy zdalne volumeny tak by skalowalność naszego środowiska była bardziej elastyczna. Tak by przenoszenie naszych serwisów miedzy węzłami (workerami) było kompletne. Czyli dane będą dostępne z każdego workera.





Docker - Rancher Server z osobną bazą danych - 018

Tu z goła inne narzędzie do zarządzania hostami z docker. Rancher to ogromny kombajn wspierające także takie technologie jak K8S. W materiale tym pokazuję jak skonfigurować go z osobna baza danych - tak zwana self hosted.





Docker - Rancher Server, przygotowanie i konfiguracja bazy danych mysql - 019

W swoim zaciszu domowym wykorzystuje kilka narzędzi. Zatem postanowiłem przygotować dla nich serwer a w zasadzie środowisko, które pomoże mi to okiełznać w prosty i przyjemny sposób.





Docker - Rancher Serwer, generujemy certyfikat SSL 020

Jak wykorzystać Let's encrypt i stworzyć własne darmowe certyfikaty SSL dla swojej domeny.





Docker - Rancher Server, konfiguracja nginx przykłady 021

Konfiguruje swój nginx i przygotowuje go na przekierowywanie ruchu do odpowiednich hostów.





Docker - Rancher Server, ostateczna konfiguracja i instalacja 022

Instalacja i uruchomienie już samego Ranchera na moim środowisku.





Podsumowanie używania home cloud.

Środowisko, które otrzymałem do testów ma kilka plusów i minusów. Plusem jest to że można zarządzać całością z jednego miejsca i wszystko się ze sobą integruje. Domeny maszyny wirtualne, kopie danych, obrazów instalacyjnych itp.

Jednak co mnie bolało to to, że tworzone maszyny wirtualne były zakładane bez hasła i osobnym krokiem po konfiguracji jest utworzenie hasła! Pytanie jak bardzo problematyczne jest to by zrobić to podczas zakładania maszyny wirtualnej? Nie wiem takiej odpowiedzi nie dostałem. Brak możliwości dodania klucza SSH podczas deploy maszyny to kolejny aspekt, który mnie bardzo bolał.

Jednak po samym ustaleniu hasła i konfiguracji nowej maszyny (czy maszyn) z Ansible załatwiało sprawę.

Też nie dostałem obrazu z Ubuntu 18.04 (były Debian 8, Cent OS 7 i Ubuntu 16.04 w oznaczeniu VM. Z oznaczeniem CT było dostępne lecz bez mozliwości instalacji dockera).

Robiłem tez testy szybkości działania dysków na jednym materiale i po samej pracy z całym środowiskiem mogę przypuszczać, że moje maszyny nie były uruchamiane na hostach z SSD w środku.

Ogólnie moja przygodę z home cloud oceniam jako pozytywną. Zdobyłem dodatkowe doświadczenie poznając innego dostawcę chmury publicznej/prywatnej.

Na koniec

Oczywiście to nie koniec mojej twórczości. Wraz z kolejnymi miesiącami powstaną nowe produkcje. Jak zawsze w tematyce IT :). Pozdrawiam wszystkich.