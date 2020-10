Jak przerzucać pliki pomiędzy Androidem a komputerem bezprzewodowo?

Jest możliwe, iż z biegiem czasu końcówka wyróżnionej pogrubieniem i podkreśleniem części adresu będzie ulegała zmianie, co uniemożliwi połączenie. Łatwo to naprawić: wystarczy, że sprawdzisz czy adres faktycznie się zmienił (zwykle chodzi tylko o końcówkę). Jeśli tak, w okienku „Zaloguj się” w programie WinSCP wybierz Twoje połączenie i kliknij „Edytuj”, po czym popraw zawartość pola „nazwa hosta” i potwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Odtąd możesz otworzyć kolejne okno (jakikolwiek folder Windows) i przeciągać pliki pomiędzy jednym, a drugim. Gdy po raz pierwszy przeprowadzasz taką operację, ujrzysz okienko potwierdzenia - polecam dla wygody zaznaczyć w nim „Nie pokazuj więcej tego komunikatu”.

Jeśli zdarzy się, iż przeciąganie plików nie wywoła żadnego okienka a powinno, kliknij w WinSCP pliki które chcesz skopiować i wybierz „Kopiuj”. Odtąd powinno być już możliwe wkleić skopiowane pliki prostym Ctrl+V (po uprzednim kliknięciu na okno docelowe, gdzie pliki mają być wklejone). Jeśli i to nie pomoże, po prostu zamknij program WinSCP i ponownie uruchom skrót połączenia z pulpitu - powinno pomóc.

Dobrym pomysłem jest sprawienie, by aplikacja pamiętała ostatnio przeglądane przez Ciebie miejsce pamięci urządzenia - by tak było, upewnij się iż okienko „Zaloguj się” nie jest wyświetlone (jeśli jest, użyć klawisza Esc by je anulować). Udaj się do Ustawień (lub Ctrl+Alt+P) › Panele i zaznacz Pamiętaj ustawienia paneli przy przełączeniu sesji.