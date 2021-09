To dopiero gigantyczny kabel. Google połączył nim Stany Zjednoczone z Europą

Budowa nowego kabla, wyposażonego w 16 par włókien i wykorzystującego nowatorską technologię przełączania światłowodów , rozpoczęła się w zeszłym roku i ma zostać zakończona w 2022 r. Ma on ponad 6 tys. km i biegnie przez Atlantyk. Ostatecznie będzie prowadził między USA (Nowy Jork), Wielką Brytanią (Bude, Kornwalia) i Hiszpanią (Bilbao).

Kontrakt na budowę kabla został podpisany na początku ubiegłego roku z dostawcą kabli podmorskich, firmą SubCom z siedzibą w Eatontown w stanie New Jersey. Od tego czasu poczyniono znaczne postępy i kabel wylądował w Bude w Kornwalii, co oznacza zakończenie podmorskiego odcinka z USA do Wielkiej Brytanii. Drugi odcinek, łączący się z Bilbao w Hiszpanii, został zakończony na początku tego miesiąca.