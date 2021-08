To już 30 lat! Pierwsza strona internetowa ma dziś urodziny

Pierwsza strona internetowa powstała dokładnie 30 lat temu - 6 sierpnia 1991 roku. Była ona poświęcona systemowi WWW, czyli World Wide Web. Autorem pierwszej strony WWW w historii jest Tim Berners-Lee. Stworzył on ją na komputerze NeXT w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii. Pod adresem info.cern.ch dostępne są odnośniki, które prowadzą do różnych narzędzi związanych z pierwszą stroną internetową.