To nie jest wiadomość od PKO BP. Od razu usuń ją z telefonu

Popularnymi ostatnio sposobami przestępstw są metody " na pracownika banku " czy " na pocztę głosową ". Musimy jednak pamiętać, że oszuści często tworzą nowe schematy, lub powracają do tych zapomnianych, aby uśpić naszą czujność. W sieci zaobserwowano teraz witryny, które mogą służyć do nowego rodzaju ataków na klientów PKO BP.

W ostatnim komunikacie ostrzegawczym , PKO BP informuje, aby uważać na wszelkie wiadomości. Dotyczy to nie tylko SMS-ów, ale także prób komunikacji z nami poprzez komunikatory internetowe (Messenger, WhatsApp), czy pocztę elektroniczną. Nieznane nam osoby mogą próbować ataków także poprzez portale komunikację na portalach sprzedażowych.

Hiperłącze prowadzi zazwyczaj do witryny, na której oszuści będą próbowali wyłudzić nasze dane, lub zmanipulować nas do zainstalowania złośliwej aplikacji, przypominającej oficjalne oprogramowanie banku, firmy kurierskiej czy innych znanych przedsiębiorstw i instytucji.

Ważne, aby nigdy nie klikać link z wiadomości. Nawet jeżeli przedsiębiorca, bank czy ktokolwiek inny przesyła nam prawdziwe hiperłącze, mamy prawo mieć wątpliwości czy to właściwa droga. Tak naprawdę nigdy nie powinni sugerować nam pobierania aplikacji drogą SMS-ową, mailową czy jakimkolwiek innym sposobem komunikacji - to bardzo zły nawyk, bo później wykorzystują go przestępcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zawsze możecie zadzwonić na infolinię danej instytucji, przedsiębiorstwa czy banku, aby zweryfikować treść wiadomości.