To strażnicy internetu. Znajdą Cię wszędzie. Wśród nich są byli wojskowi

Jeden z członków grupy The Great Londini – Leo, udzielił krótkiego wywiadu dla BBC , w którym wyjaśnia sens realizowanych działań. Mężczyzna posługuje się fałszywą tożsamością, tak samo jak pozostali członkowie grupy. Ich znakiem rozpoznawczym są czarne bluzy z kapturami, maski oraz zniekształcony głos, którym przemawiają do swoich odbiorców.

The Great Londini zdobyli ogromną popularność na TikToku i YouTube. W pierwszym z serwisów obserwuje ich ponad dwa miliony osób, w drugim stale przybywa subskrybentów. Jak sami tłumaczą, prowadzą grę z trollami internetowymi, w której nagrodą jest to, że zostaną oni wyśledzeni. A jak przekonują The Great Londini, na poznanie prawdziwej tożsamości kogoś, kto znajduje się po drugiej stronie komputera, potrzeba im od siedmiu do ośmiu kliknięć.