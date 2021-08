Tomasz Czajka, czyli bohater "imprezy informatyków". Najważniejszy programista u Elona Muska

Tomasz Czajka urodzony 21 maja 1981 roku w Stalowej Woli, już od najmłodszych lat zdradzał talent do matematyki i w przyszłości chciał zostać programistą. Nie uszło to uwadze jego rodziców Bogumiły i Klemensa Czajków, notabene samemu mających wykształcenie matematyczne i zawodowo zajmujących informatyką.

Od nich to 12-letni Tomasz Czajka dostał swój pierwszy komputer SAM Coupé, na którym bardzo szybko zaczął programować. Czynił przy tym wręcz natychmiastowe postępy i kilka lat później pod względem umiejętności matematyczno-programistycznych okazał się jednym z najlepszych nastolatków na świecie.

Niewątpliwie Tomaszowi Czajce pomogło w tym uczestnictwo w obozie naukowym Olimpiady Matematycznej w Zwardoniu. Podczas jego trwania w czerwcu 1997 roku w Domu Wczasowym "Zgoda" zostało wykonane słynne zdjęcie, które stało się memem. Przyjęło się go nazywać " Impreza informatyków ", a razem z Tomaszem Czajką (jedyny bez okularów), pozowali do niego: Marcin Petrykowski, Jan Pelc i Piotr Przytycki.

Co ciekawe Petrykowski obecnie też jest światowej klasy programistą, a Przytycki zrobił międzynarodową karierą jako naukowiec-matematyk. Zresztą z 19 uczestników tego dwutygodniowego obozu naukowego zdecydowana większość dzisiaj to cenieni programiści i matematycy.

Czajka podczas studiów w Polsce i USA także wielokrotnie wygrywał prestiżowe konkursy wśród programistów. W 2003 roku wraz z kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego wygrał Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym ( ICPC ). Natomiast w latach 2003-2004 i 2008 Czajka zwyciężył w finale światowego konkursu programistycznego TopCoder Open za każdym razem zdobywając nagrodę w wysokości kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Ponadto w 2004 roku został zwycięzcą TopCoder Collegiate Challenge , co dało mu tytuł najlepszego studenta-informatyka na całym globie.

Nie dziwne więc, że Czajka, kiedy stał się najbardziej utytułowanym młodym programistą na świecie, zaczął dostawać propozycje zatrudnienia od najważniejszych firm IT. Ostatecznie w 2007 roku został inżynierem oprogramowania w centrali Google. Zresztą, że tam trafi, było niemal pewne już rok wcześniej, po tym, jak wygrał w Dublinie silnie obsadzony konkurs programistyczny Google Code Jam Europe, podczas którego wykazał się biegłością programowania w trzech językach - Java, C++ i C#.