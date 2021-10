Trump wróci na Twittera? Robi wszystko, aby tak się stało

Konto Donalda Trumpa, które obserwowało ponad 88 milionów osób, zostało zablokowane 8 stycznia br., a Twitter przekazał, że jego decyzja ma związek ze zbyt dużym ryzykiem ponownego podżegania i nawoływania do przemocy. Firma zaznaczyła, że tweety Trumpa naruszały politykę platformy zabraniającą "gloryfikowania przemocy". W ten sposób były prezydent USA stracił jeden z ważniejszych kanałów komunikacji, który wykorzystywał do budowania swojej narracji politycznej.

W lipcu br. Trump złożył do sądu pozwy przeciwko m.in. Twitterowi, Facebookowi i Alphabet Inc, twierdząc, że firmy bezprawnie uciszają konserwatywne poglądy. Z kolei w piątek były prezydent USA zwrócił się do amerykańskiego sądu o wydanie wstępnego nakazu, który przywróci mu dostęp do Twittera. Na razie Twitter nie skomentował sprawy.