Trzęsienie ziemi na Tajwanie. Mogą się pojawić problemy z dostępnością kości pamięci

Z oświadczenia Nanyi wynika, że od rana 25 października większość sprzętu wróciła do normalnej pracy, a reszta jest nadal reaktywowana. Firma przyznaje też, że incydent może nieznacznie wpłynąć na miesięczną produkcję w najbliższym czasie.

Zakłady na Tajwanie są automatycznie wyłączne w przypadku trzęsienia ziemi. Oczywiście produkowane w danym czasie wafle krzemowe nadają się tylko na śmietnik, a czasem dochodzi do uszkodzenia sprzętu produkcyjnego. Z kolei nawet stosunkowo niewielkie trzęsienie ziemi powoduje przestój, ponieważ ponowne uruchomienie fabryki zajmuje trochę czasu.

FAB11 to jeden z dwóch zakładów Microna zlokalizowany na Tajwanie, który zajmuje się produkcją kości pamięci. Możliwości produkcyjne tej konkretnej fabryki stanowią około 9 proc. światowej podaży kości pamięci stosowanych w modułach RAM.

Sprawę może pogorszyć to, że Micron dość agresywnie wprowadzał nowe rozwiązania, przez co ich zakłady są najbardziej zaawansowanymi na rynku. Może się to szczególnie odbić na podaży i cenach pamięci RAM DDR5.