Turtle Beach prezentuje przeprojektowany Recon 200 drugiej generacji

Światowy lider w dziedzinie akcesoriów do gier i najlepiej sprzedającego się sprzętu audio do gier na konsole, zaprezentował przeprojektowany, zestaw słuchawkowy Recon™ 200 Gen 2 przeznaczony dla wszystkich platform. Przewodowy zestaw słuchawkowy Recon 200 Gen 2 zapewnia potężny, wzmocniony dźwięk w grach na Xbox Series X|S i Xbox One, PlayStation®5 i PlayStation®4 oraz Nintendo Switch™, a także na kompatybilnych stacjach PC i mobilnych z gniazdem 3,5 mm . Następca oryginalnego Recon 200, model Gen 2 oferuje graczom więcej funkcji i funkcjonalności za tę samą sugerowaną cenę detaliczną 59,95 USD, w tym Variable Mic Monitoring, technologię przyjazną okularom ProSpecs™, miękkie poduszki z pianki zapamiętującej kształt, nowy pałąk o zwiększonej sztywności oraz możliwość do pracy w trybie pasywnym. Dźwięk Recon 200 jest napędzany przez 40-milimetrowe głośniki z ulepszonym wzmocnieniem basów, aby zapewnić wciągający, szczegółowy dźwięk w grach, który obsługuje dostępne technologie dźwięku przestrzennego, takie jak Windows Sonic, Dolby Atmos lub DTS Headphone: X1 i Sony 3D Audio. Recon 200 Gen 2 jest dostępny w kolorze czarnym, białym i zupełnie nowym – granatowym kolorze i jest dostępny w przedsprzedaży od dziś na www.turtlebeach.com i u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie. Recon 200 Gen 2 zadebiutuje 19 września 2021 roku.