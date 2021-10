Kanał TVP HD jest nadawany od 2008 roku, na początku wykorzystywany był głównie na potrzeby relacji z wydarzeń sportowych. Mogą go oglądać posiadacze dostępu do telewizji satelitarnej i kablowej. TVP HD był tylko tymczasowo nadawany w telewizji naziemnej, co ciekawe nie zawsze w tytułowej rozdzielczości HD.