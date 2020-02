05.02.2018 20:52 • Recenzja do wersji 1.15.4

Długie lata zmorą w przeglądaniu stron internetowych były dla mnie plączące się po nich reklamy, (często zajmujące znaczną część strony i wręcz uniemożliwiające czytanie tekstu) zachwalające coś lub namawiające do kupna czegoś po atrakcyjnej cenie (np. samochodów lub wycieczek zagranicznych, czy jakichś odżywek), krótkie filmiki reklamowe przed wideoklipami na YouTube albo wyskakujące nagle okienka z treścią zaczynającą się od słowa „Wygrałeś!!!..”. . Było to irytujące, bo nie dało się tego żadną miarą ominąć. Na szczęście w sukurs przyszły jakiś czas temu programiki blokujące te reklamy, jak Adblock czy uBlock, podobne w sumie do siebie. Testowałem oba, przypadek sprawił, że wybrałem ten drugi i pozostaję przy nim. Program ten już przy domyślnych ustawieniach robi skutecznie to, co do niego należy, ale jakby kogoś to nie zadowalało, może kliknąć w ikonkę programu i zablokować wszystkie wyskakujące okna i wszystkie duże elementy multimedialne na danej witrynie (jeśli takie są). A gdyby i tego było mało, można rozwinąć panel sterowania, wejść w zakładkę „Ustawienia” i tam sobie zaznaczyć dodatkowe opcje, zwiększające zakres blokowanych elementów. W dziale „Prywatność” ciekawa jest funkcja „Nie śledź kliknięć odnośników” (zaznaczona jako domyślna) oraz druga (niezaznaczona) „Zapobiegaj wyciekom adresu IP poprzez interfejs WebRTC”. W zakładce „Zewnętrzne filtry” jest domyślnie zaznaczona automatyczna aktualizacja listy filtrów oraz większość filtrów sieciowych. W zakładce „Moje filtry” możemy dodać własne. Jako ostatnia jest wreszcie ciekawa lista „Regiony, języki”, a na niej – zaznaczony punkt „polskie filtry do Adblocka i uBlocka” (jako że Mozillę i Google Crome mam po polsku). I to mi właściwie wystarcza, bo od czasu jak zacząłem używać uBlocka, żadna nieprzyjemność mnie nie spotkała. (A mam jeszcze antywirusa). Program spełnia swoje zadania znakomicie, a jego twórcy/twórcom należą się słowa uznania. 5 gwiazdek!