Ubezpieczenia od hejtu w internecie. Rodzice coraz częściej wykupują je swoim dzieciom

W szkołach co roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków z udziałem dzieci. Z badania ARC Rynek i Opinia dla UNIQA Polska wynika, że na ubezpieczenia szkolne swoich pociech decyduje się już się 85 proc. rodziców.

– To ubezpieczenie, które zapewnia nam pomoc w razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności dziecka w obszarze internetu, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Jeżeli ktoś udostępni informację, komentarz, zdjęcie, które narusza dobro naszego dziecka, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty pomocy prawnej. Zapewnia pomoc specjalisty IT, którego zadaniem będzie zablokowanie lub usunięcie treści z internetu. W ubiegłym roku rozszerzyliśmy zakres tego ubezpieczenia o pomoc psychologiczną – mówi agencji Newseria Biznes Jacek Rink menedżer zespołu rozwoju produktów i badania rynku UNIQA.