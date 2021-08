Udział procesorów AMD na rynku rośnie. Najwyższy od 2006 roku

Aktualnie udział AMD na rynku procesorów obejmujący wyłącznie rozwiązania konsumenckie wynosi 16,9 proc. Daje to około 7,3 proc. wzrostu rok do roku lub 0,8 proc. z kwartału na kwartał. Trend zakupowy z kolei dobrze pokazują dane z niemieckiego sklepu Mindfactory i raczej sytuacja nie ulegnie większej zmianie do końca roku.