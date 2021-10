Ujawnił tortury w rosyjskich więzieniach. Za informatykiem wysłano list gończy

Fabryki tortur w Rosji Putina. To piekło na ziemi

W rozmowie z RFE/RL z Francji, gdzie ubiega się o azyl polityczny, 31-latek pochodzący z Białorusi, powiedział, że on sam był maltretowany przez agentów bezpieczeństwa w areszcie, ale nie podczas odbywania kary w zakładzie w centralnym obwodzie saratowskim.

Były specjalista IT, został aresztowany podczas wizyty w południowym regionie Rosji Krasnodar w 2015 roku i skazany pod zarzutem handlu narkotykami. Powiedział, że poproszono go o przechowanie paczki dla znajomego, która – jak się później okazało – zawierała nielegalne narkotyki.

Powiedział, że został skazany na dziewięć lat więzienia, ale został zwolniony w lutym 2021 roku. Podczas pobytu w więzieniu był zatrudniony jako pracownik IT, co dało mu dostęp do filmów przechowywanych na serwerach więzienia. Potajemnie udało mu się nagrać filmy na USB i dyski twarde, a żaden z jego przełożonych nie zwrócił uwagi ani nie próbował rozliczyć się ze sprzętu.