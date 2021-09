Ultraszybkie i ultraprecyzyjne. Nowe myszki od Corsaira

Mowa tutaj o modelach M65 RGB ULTRA oraz M65 RGB ULTRA WIRELESS. Produkty z serii M65 to jedne z najstarszych oraz najpopularniejszych peryferiów dla graczy produkowanych przez Corsaira, stąd nie dziwi ich ciągłe ulepszanie.

Gryzonie w najnowszej rewizji zostały wyposażone w najnowocześniejsze sensory optyczne CORSAIR MARKSMAN zaprojektowane na zamówienie przez PixArt. Najprawdopodobniej będzie to oficjalnie niewydany jeszcze PixArt PAW 3393 będący ulepszoną wersją PixArt PAW 3392. Nowy sensor poza rewelacyjnymi osiągami jest też bardziej energooszczędny, co ma ogromne znaczenie w myszkach bezprzewodowych, dzięki czemu pozbawiony ogonka wariant może działać do 120 godzin.