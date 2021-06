Unia wszczyna postępowanie antymonopolowe przeciwko Google. Powodem reklamy

Unia Europejska ma zamiar do końca 2021 roku rozpocząć największe do tej pory dochodzenie antymonopolowe przeciwko Google. Sprawdzane będą kwestie związane z reklamami. Zachodzi podejrzenie, że firma wykorzystuje swoją pozycję do czerpania nadmiernych korzyści, uniemożliwiając konkurencji faktyczne zaistnienie na rynku.

Chodzi przede wszystkim o to, że Google zajmuje się jednocześnie kilkoma kwestiami związanymi z przedstawianiem reklam. Po pierwsze, zbiera dane użytkowników, co pozwala na ich profilowanie. Drugą kwestią jest fakt, że firma jest pośrednikiem w kwestii dostarczania reklam na własnej platformie. Ostatnia rzecz dotyczy sprzedawania przestrzeni reklamowych w serwisach należących do Google.

Pojawiło się podejrzenie, że Google faworyzuje swoje usługi, uniemożliwiając konkurencji dotarcie do odbiorców. Komisja Europejska ma zbadać sprawę, a biorąc pod uwagę, że firma od dawna ściera się z organem UE, z pewnością nie może liczyć na pobłażliwość.

Nie znamy jeszcze potencjalnej kwoty, którą Google musiałoby zapłacić, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że ma być to największe postępowanie przeciwko firmie w historii, z pewnością nie będzie ona niebagatelna.