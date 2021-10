UOKIK ma plan. Influencerzy mogą szykować się na problemy

Na oficjalnej stronie urzędu możemy znaleźć informację, że planuje przyjrzeć się treściom sponsorowanym na blogach, Instagramie czy Facebooku. UOKIK chce wiedzieć czy są one właściwie oznaczane i nie wprowadzają konsumentów w błąd

Zgodnie z przekazem zamieszczonym przez UOKIK, internauci mają pełne prawo do rzetelnej informacji dotyczącej powodów, dla których influencerzy polecają określone produkty. Użytkownik musi wiedzieć na jakich zasadach odbywa się ewentualna promocja, zaś tego rodzaju treści na portalach społecznościowych muszą być wyraźnie oznaczane jako kontent reklamowy lub sponsorowany.

W sytuacji, gdy influencerzy nie umieszczają stosownej informacji o treściach sponsorowanych, dochodzi do naruszenia zakazu kryptoreklamy. To zaś, zdaniem UOKIK-u może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową. Na tym nie koniec, bowiem w niektórych sytuacjach istnieje podstawa do uznania tego działania za czyn nieuczciwej konkurencji.