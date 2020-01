Pobierz prog​ram

upToDate Downloader pozornie jest kolejnym menedżerem pobierania plików, ale w istocie oferuje ciekawą funkcję, która wyróżnia go na tle innych aplikacji tego typu.

W głównym oknie upToDate Downloader możemy dodać odnośnik do wybranego instalatora, by opisywane narzędzie regularnie sprawdzało, czy na naszym dysku znajduje się aktualna wersja określonego pliku. Dzięki temu będziemy dysponować aktualnymi wersjami posiadanych aplikacji oraz sterownikami do rozmaitych podzespołów naszego komputera.

Tworzenie listy programów, które upToDate Downloader będzie śledził ogranicza się do wklejenia linku do strony internetowej i kliknięcia jednego przycisku. Narzędzie przechowuje dane pobierania powiązane z każdym plikiem umieszczonym na liście, porównując informacje znajdujące się na serwerze z tymi, które dostępne są w katalogu wskazanym przez użytkownika.

upToDate Downloader pozwala na modyfikowanie, eksportowanie, importowanie, a nawet łączenie kilku list odnośników w jedną. Aplikację można pobrać za darmo.