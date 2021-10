Koniec kopalni kryptowalut w Chinach. Wydobycie spadło do zera

Nie jest to nic odkrywczego biorąc pod uwagę, że sprawująca władzę Komunistyczna Partia Chin ogłosiła delegalizację działalności powiązanych z kryptowalutami. Jednakże to pierwsza taka sytuacja gdy Chiny nie znalazły się w statystykach dotyczących wydobycia bitcoinów . W przypadku ethereum w ciągu ostatnich 24 godzin aktywnych było tylko 5 węzłów odpowiadających 0,19 proc. światowego wydobycia (za pośrednictwem etherscan) .

Wskazuje to, że represje ze strony rządu skłoniły chińskich kryptogórników do przeniesienia się do sąsiednich państw lub do "podziemia". W pierwszym przypadku w ostatnich miesiącach znacznie wzrósł udział Kazachstanu, którego jeszcze w czerwcu udział wydobycia bitcoina wynosił 8,8 proc., a w sierpniu już 18,10 proc. Inne państwa graniczne jak np. Rosja też odnotowały wzrosty, ale już mniej imponujące.