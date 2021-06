Jeśli widzisz komunikat "Usługi Google Play wciąż przestaje działać", najczęściej wynika to z faktu, że coś jest nie tak z twoim połączeniem z internetem. Możliwe jednak, że problem sięga głębiej i winny jest błąd w aktualizacji. Play Store jest udostępniany przez Google w wersji zakodowanej do współpracy z konkretnym modelem smartfonu. Jeśli zdarzy się, że w wyniku błędu podczas aktualizacji do twojego urządzenia trafi niewłaściwa wersja oprogramowania, nie będzie w stanie działać prawidłowo. Poniżej znajdziesz proste sposoby pozwalające sobie z tym poradzić.