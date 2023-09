Uważaj, ktoś mógł wziąć na ciebie pożyczkę. Nawet jeśli twoje dane nie "wyciekły"

W procesie zaciągania kredytu przewidziana jest również weryfikacja klienta u jego pracodawcy, ale nie zawsze jest ona przeprowadzana. Co więcej, nie jest to wymagane, jeśli chodzi o kredyt dla rencisty lub studenta. W serwisie SuperGrosz.pl ostateczna weryfikacja pożyczkobiorcy odbywa się w placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego i to właśnie tutaj najprawdopodobniej doszło do największej liczby błędów.