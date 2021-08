Uważaj na te SMS-y. Możesz stracić pieniądze

Jak czytamy w serwisie , wiadomości są rozsyłane z różnych numerów – większość z nich ma numer kierunkowy Niemiec (+49). W treści pojawia się komunikat, że otrzymaliśmy rzekomo nową wiadomość głosową. Tym, co rzuca się od razu w oczy, jest brak polskich znaków diakrytycznych. SMS-y zawierają link, w który pod żadnym pozorem nie należy klikać.

Odnośnik przekierowuje nas na stronę internetową z nieprawdziwą informacją o "nowej poczcie głosowej". Co się stanie, gdy klikniemy w widoczny na stronie przycisk? Dokładnie opisuje to Niebezpiecznik: Jeśli ktoś da się nabrać i kliknie na przycisk, to pobierze na swój telefon złośliwą aplikację przeznaczoną na telefony z systemem Android. Zainstalowanie tej aplikacji zainfekuje telefon złośliwym oprogramowaniem, którego celem jest kradzież pieniędzy z kont bankowych ofiary.