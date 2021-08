Uważaj na te strony. Jest ich ponad 20 tysięcy

Jedną z najpopularniejszych metod stosowanych przez cyberprzestępców polega jest tworzenie stron wyłudzających dane osobowe oraz dane uwierzytelniające do kont bankowych i serwisów społecznościowych. Informacje te mogą zostać wykorzystane przez oszustów do zaciągania kredytów na inną osobę lub włamania na konto bankowe ofiary. Linki do niebezpiecznych stron są przesyłane różnymi kanałami: mailem, SMS-em lub poprzez komunikatory internetowe.