Alior Bank: uważaj sprzedając w sieci. Musisz znać 6 zasad

Głównym problemem podczas transakcji są nieuczciwi kupujący, którzy deklarują chęć zapłaty za produkt i kontaktują się ze sprzedawcą poza danym serwisem ogłoszeniowym. Chodzi o typowe oszustwa pokroju tych "na OLX" , w ramach których oszust chce zachęcić sprzedającego do odwiedzenia fałszywego serwisu płatności, do którego link przesyła mu za pośrednictwem WhatsAppa, SMS-em lub przez Messengera.

Jeśli sprzedający nie zorientuje się, że ma do czynienia z przekrętem, w kolejnych krokach zostanie poproszony o zalogowanie się do banku lub podanie pełnych danych swojej karty płatniczej pod pretekstem otrzymania zapłaty. W rzeczywistości przekaże powyższe dane wprost w ręce oszustów, którzy wykorzystają je, by ukraść pieniądze z konta ofiary.