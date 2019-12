Pob​ierz program

vMix to rozbudowane narzędzie do przeprowadzania transmisji na żywo za pośrednictwem Internetu w najpopularniejszych serwisach streamingowych, takich jak: Twitch TV, YouTube oraz Ustream. Program służy również do tworzenia i nagrywania plików wideo, które można umieścić w sieci.

Przeprowadzanie streamów dzięki vMix może odbywać się nawet w jakości 4K, choć wielu użytkowników zdecyduje się najpewniej na obraz w rozdzielczości HD, a niekiedy – ze względu na ograniczenia – być może nawet w SD. Program jest kompatybilny między innymi z kartami DeckLink i Intensity Pro. Pozwala również na korzystanie z wielu urządzeń audio (np. dźwięk z karty dźwiękowej oraz kart DeckLink).

vMix umożliwia wyświetlenie jednego obrazu lub kilku ekranów (np. na jednym można umieścić pokaz wybranej aplikacji, a na drugim jej prezentera). Narzędzie wspiera rozmaite kamery internetowe, dzięki czemu widzowie podczas transmisji mogą zobaczyć nie tylko np. rozgrywkę z wybranej przez Ciebie gry, ale również Twoje reakcje.

Narzędzie obsługuje najpopularniejsze formaty plików wideo, w tym AVI, MP4, H264, MPEG-2, WMV i QuickTime, a także dźwiękowych – MP3 oraz WAV. Zawiera także wbudowane narzędzie do miksowania plików dźwiękowych, który pozwala na bezproblemowe zarządzanie źródłami dźwięku, oferując możliwość wyciszenia wybranych źródeł dźwięku czy też opóźnienie danego źródła dźwięku.

vMix pozwala również na wzbogacenie transmisji poprzez wykorzystanie kilkunastu efektów przejścia. Przy użyciu odpowiednich opcji można w bardzo szybki sposób uzyskać dostęp do ulubionych efektów, by użyć ich w odpowiednim momencie bez konieczności zaglądania do ustawień programu. Użytkownik ma do dyspozycji także możliwość poprawiania kolorów, usuwania przeplotu, wyostrzania, powiększania i obracania wideo podczas transmisji na żywo.

Co ciekawe, zarządzanie opcjami vMix może odbywać się zdalnie przy wykorzystaniu vMix Web Controller na ekranach dotykowych (Surface, Android, Ipad) za pomocą wbudowanego interfejsu WWW. Można utworzyć skróty klawiszowe do aktywowania rozmaitych opcji.