Visa wchodzi w rynek NFT. Kupiła CryptoPunka za 150 tys. dolarów

NFT, czyli niewymienialny token jest unikalnym aktywem cyfrowym zaprojektowanym w celu reprezentowania własności wirtualnego przedmiotu. W przeciwieństwie do bitcoina i innych kryptowalut NFT nie mogą być wymieniane na inne NFT .

Zwolennicy tej technologii twierdzą, że to sprawia, iż NFT są rzadkie, co podnosi ich wartość. NFT często porównywane są do fizycznych przedmiotów kolekcjonerskich, takich jak rzadkie karty kolekcjonerskie czy dzieła sztuki.