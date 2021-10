Ważne zmiany w dowodach osobistych. Szykują się utrudnienia

Jak czytamy na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , nowe dowody osobiste będą zawierały drugą cechę biometryczną. Nowe elementy, które pojawią się na dokumentach, to odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego. Znajdą się one zarówno w szacie graficznej, jak i elektronicznej . Pojawi się także m.in. oznaczenie państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej .

O terminach związanych z przygotowywanymi zmianami poinformowali we wtorek w Otwocku Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM i Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA. Wskazali, że rozwiązania techniczne umożliwiające wydawanie nowych dowodów osobistych zostaną wdrożone w niedzielę 7 listopada, co oznacza, że Polacy wnioski o nowe dokumenty tożsamości będą mogli składać od poniedziałku 8 listopada.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM przekazał, że prace nad wdrożeniem nowych rozwiązań rozpoczną się jednak wcześniej, bo już w piątek 5 listopada . Tego dnia od godz. 12.00 do do godz. 17:00 dnia następnego może być niedostępna część e-usług działających w oparciu o Rejestr Dowodów Osobistych – podaje za KPRM Polska Agencja Prasowa.

Oznacza to, że mogą pojawić się wówczas problemy z korzystaniem z e-dowodu w aplikacjach login.gov.pl i podpis.gov.pl. Możliwe są również problemy z działaniem aplikacji mObywatel. Prace mogą przedłużyć się do godzin porannych 7 listopada. KPRM wyjaśnia, że nowe dokumenty tożsamości będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia (z odciskami palców). W przypadku dzieci do 12. roku życia dokument będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców.