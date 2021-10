Wchodziłeś na tego typu strony? Możesz stracić dostęp do konta na Facebooku

W tym wariancie wyłudzenia wrażliwych danych przestępcy odwołują się do podstawowych ludzkich emocji, a także ciekawości. Zachęcają do klikania w linki, które prowadzą do stron rzekomo zawierających sensacyjne materiały wideo, które pokazują sceny gwałtu, pobicia czy porwania dziecka.

W tym wypadku schemat zazwyczaj jest taki sam, albo bardzo podobny. CERT Polska informuje: "po kliknięciu w link, ofierze wyświetlana jest fałszywa prośba o podanie danych logowania do Facebooka, np. celem rzekomej weryfikacji wieku". Jeśli podamy swoje dane, możemy stracić dostęp do konta, a przestępcy zaczną go najprawdopodobniej używać do dalszego rozpowszechniania fałszywych wpisów i linków lub do wyłudzania pieniędzy (np. prosząc naszych znajomych o szybkie przelanie drobnych kwot za pośrednictwem BLIKa).