WhatsApp: Facebook chce analizować zaszyfrowane wiadomości. Powodem chęć zarobku

Informacje z serwisu The Information nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do zamiarów Facebooka. Firma stara się znaleźć sposób na analizowanie szyfrowanych wiadomości w taki sposób, by móc lepiej dostarczać reklamy. Co jednak istotne, same treści pisane między użytkownikami miałyby pozostać nieodszyfrowane.