WhatsApp i blokowanie użytkowników. Jak blokować i sprawdzać, czy samemu się nie jest zablokowanym?

Zablokować danego użytkownika komunikatora WhatsApp możemy dokonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to kliknięcie w prowadzoną konwersację celem jej wyświetlenia. Na górze rozmowy powinna być widoczna informacja z kim prowadzona jej rozmowa, czy to w postaci imienia czy pseudonimu. Jeżeli klikniemy na nią, a następnie zjedziemy na sam dół wyświetlonego ekranu, zobaczymy opcję Zablokuj Kontakt. Teraz wystarczy ją tylko wybrać.

W drugą stronę, jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy dany użytkownik nas zablokował, musimy sami sprawdzić kilka kwestii na raz. To, co powinno nas interesować w pierwszej kolejności, to data kiedy po raz ostatni inna osoba była widziana na WhatsAppie. Jeżeli nie możemy wyświetlić tej informacji, powinno nam to dać do myślenia.