WhatsApp już działa w kilku urządzeniach, ale trzeba mieć iPhone'a

Obsługa wielu urządzeń w WhatsAppie teoretycznie nie należy do nowości, ale w praktyce już tak - chodzi bowiem o nowy tryb , który nie wymaga utrzymywania połączenia ze smartfonem w trybie online. Po opisywanej aktualizacji WhatsApp potrafi działać w iPhonie oraz jednocześnie komputerze (z Windowsem, macOS-em lub w przeglądarce) i nie wymaga do tego zwracania uwagi, czy smartfon jest w zasięgu internetu.

To nowość względem dotychczasowego rozwiązania, w przypadku którego WhatsApp działał na ekranie komputera tylko wtedy, gdy w pobliżu był smartfon użytkownika podłączony do sieci. W praktyce powodowało to często zauważalne opóźnienia podczas uruchamiania, a sporadycznie błędy. Teraz ten problem znika, ale i tak tylko częściowo. Trzeba mieć iPhone'a, a WhatsApp wciąż nie trafił przy tym na tablety.