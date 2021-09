WhatsApp ma nową funkcję. Potrzebujesz kabla, by z niej skorzystać

Funkcja przenoszenia czatów w WhatsAppie była już wcześniej testowana wśród użytkowników wersji beta komunikatora, ale teraz trafia do finalnego wydania, na co zwrócił uwagę serwis 9to5mac. Co ciekawe, obecnie działa tylko w przypadku transferu czatów WhatsAppa z iPhone'a do smartfonów z serii Samsung Galaxy.