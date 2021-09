WhatsApp: masz wiadomość głosową? Koniec ze wsłuchiwaniem się

Chodzi o prostą funkcję, dzięki której odbiorca wiadomości głosowej nie będzie musiał się w nią wsłuchiwać, aby poznać dokładnie treść. WhatsApp będzie na bieżąco wyświetlać napisy na ekranie, co pozwoli również odczytywać z ekranu słowa, które wypowiada nadawca. Całość ma działać analogicznie choćby do napisów na żywo przy filmach na YouTubie.

Na razie transkrypcja wiadomości głosowych w WhatsAppie jest dostępna tylko do wewnętrznych testów, ale o szczegółach poinformował WABetaInfo . Co ciekawe, obecnie jest rozwijana tylko z myślą o użytkownikach iOS-a i nie wiadomo, czy w ogóle trafi na Androida. Historia rozwoju WhatsAppa pamięta już jednak takie momenty, kiedy nowe funkcje komunikatora trafiały na obydwie platformy w różnym czasie.

Jak podaje WABetaInfo, transkrypcja wiadomości głosowych ma polegać na wykorzystaniu technologii Apple'a, dzięki czemu nagrania nie będą trafiać na serwery WhatsAppa czy Facebooka. Transkrypcja do raz przetworzonego nagrania ma być natomiast zapisywana lokalnie w smartfonie, dzięki czemu użytkownik będzie miał do niej dostęp w przyszłości, bez konieczności ponownego wysyłania do przetworzenia.