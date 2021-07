WhatsApp nie chce się włączyć? Nowa metoda pomoże zdjąć blokadę

Blokady kont na WhatsAppie nie należą do rzadkości, a dotyczą głównie pseudo-użytkowników, czyli kont wykorzystywanych do automatycznego rozsyłania spamu. Twórcy komunikatora opracowali system, który samodzielnie je wychwytuje i w razie potrzeby - banuje, przez co właściciel konta traci dostęp do WhatsAppa w swoim smartfonie.

Istnieją jednak przypadki, w których blokada konta zostaje nałożona na osobę, która na to nie zasługuje. Zachowania użytkowników WhatsAppa ocenia bowiem algorytm, a na ścieżce do blokady konta nie ma człowieka, który może potwierdzić działanie automatu. W praktyce istnieje więc możliwość blokady konta użytkownikowi WhatsAppa, który tak naprawdę na to nie zasługuje lub cały proces jest pomyłką.

WhatsApp opracowuje więc narzędzie, które pomoże w takich sytuacjach odzyskać dostęp do konta i wiadomości - informuje WABetaInfo. Do aplikacji ma już niedługo trafić opcja "odwoływania się" od banów, dzięki której użytkownicy z niesłusznie zablokowanymi kontami będą mogli zgłosić je do analizy przez człowieka pracującego w WhatsAppie. Standardowo na reakcję pracownika mają wystarczyć 24 godziny.

Wysyłając zgłoszenie, użytkownik WhatsAppa nie będzie mieć wielu opcji, ale prócz przycisku zgłaszającego konto do sprawdzenia, dostępne będzie pole na własny komentarz. W niektórych sytuacjach z pewnością przyspieszy to analizę przypadku po stronie pracowników WhatsAppa. Kiedy sprawdzanie konta zostanie zakończone, użytkownik dostanie powiadomienie, czy konto zostało odblokowane.

Jeśli tak - odzyska dostęp do WhatsAppa i zapisanych w smartfonie czatów po weryfikacji konta (na tym etapie trzeba będzie pewnie uważać, wpisując 6-cyfrowy kod). W przeciwnym razie nie pozostanie już nic innego, jak założyć nowe konto, do czego konieczne jest posiadanie nowego numeru telefonu.

