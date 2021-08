Gdyby tak wyglądało to od początku, prawdopodobnie nikt nie widziałby w tym problemu. Od początku nowy regulamin w praktyce dotyczy bowiem kontaktów między "zwykłymi" użytkownikami, a firmami. Jak podaje WABetaInfo, niedługo WhatsApp nie będzie zmuszać do akceptacji nowego regulaminu w każdej sytuacji, a tylko wtedy, gdy użytkownik będzie chciał rozpocząć rozmowę z kontem biznesowym. Przypomnijmy, że zgodnie z nowym regulaminem, administratorem danych analitycznych z WhatsAppa jest Facebook i przetwarza je, by lepiej profilować reklamy.