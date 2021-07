WhatsApp: nie zdążyłeś odebrać? Już nie musisz się spieszyć

WhatsApp poinformował na oficjalnym blogu o wdrożeniu do komunikatora aktualizacji, po której zmienia się sposób obsługi grupowych rozmów wideo. Jeśli odbiorca nie usłyszy dzwonka, od teraz nic nie będzie stało na przeszkodzie, by dołączył do konferencji w dowolnym innym momencie - już w jej trakcie. Trwającą wideokonferencję w WhatsAppie można też opuścić, a później ponownie do niej wrócić.