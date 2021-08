WhatsApp: nowość w zdjęciach i filmach. Daj odbiorcy tylko jedną szansę

WhatsApp aktualizuje komunikator, by wdrożyć u każdego opcję jednorazowego wyświetlania zdjęć i filmów. Użytkownik wysyłający materiały w tym trybie da odbiorcy tylko jedną szansę, by wyświetlić otrzymane multimedia. W praktyce to funkcja rozszerzająca tzw. "znikające wiadomości" i teoretycznie związana z bezpieczeństwem.