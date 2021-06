WhatsApp pokaże sklepy i reklamy. Te nowości raczej nie pomogą w komunikacji

"Wkrótce damy przedsiębiorcom z wybranych krajów możliwość wyświetlania swoich Sklepów w WhatsAppie" - brzmi fragment zapowiedzi w oficjalnym komunikacie Facebooka . Dalej dowiadujemy się, że dostępna będzie także możliwość serwowania użytkownikom spersonalizowanych reklam - wszystko po to, by ułatwić przedsiębiorcom sprzedaż swoich produktów.

Na razie nie jest jasne, na jakich rynkach poza USA opisywane opcje zostaną udostępnione, ale docelowo mogą trafić także do Polski. Same Sklepy na Facebooku, o których integrację z WhatsAppem chodzi, są w naszym kraju dostępne dla przedsiębiorców . Sam WhatsApp pozwala im także tworzyć specjalne konta użytkowników, by lepiej analizować formy kontaktu z klientami - to głównie tych relacji dotyczą zresztą ostatnie głośne zmiany w regulaminie .

Co więcej, chociaż dla Facebooka to oczywiście biznes, dodawanie do WhatsAppa - obecnie bądź co bądź jedynie komunikatora - kolejnych opcji niezwiązanych z rozmawianiem, wydaje się być pierwszym krokiem do przerobienia aplikacji w "kopię Messengera", gdzie obecnie reklamy wplatane są już nawet w listę konwersacji.