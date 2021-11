WhatsApp: problem z kasowaniem wiadomości na czas? Już niedługo zmiana

Użytkownicy WhatsAppa mogą już dzisiaj usuwać przypadkiem wysłane wiadomości na czacie, ale mają na to tylko 4096 sekund (to "informatycznie równa" liczba), co przekłada się na nieco ponad godzinę i 8 minut. Jak jednak donosi WABetaInfo, docelowo ograniczenie to ma zostać całkowicie zniesione. W efekcie użytkownicy WhatsAppa będą mogli usuwać wiadomości z dowolnego okresu z przeszłości.