WhatsApp przestanie działać u wielu Polaków. Sprawdź, czy u ciebie też

Wydawać by się mogło, że w obecnych czasach każdy posiada w miarę nowy telefon. Niestety wcale tak nie jest. Wiele osób jest przywiązanych do starych smartfonów. Dotyczy to szczególnie użytkowników mniej wymagających, dla których najważniejsza jest możliwość swobodnej komunikacji z innymi ludźmi. To właśnie tacy użytkownicy mogą być zaskoczeni, gdy zorientują się, że WhatsApp nie działa tak, jak powinien.