WhatsApp przestanie działać w starszych smartfonach. Zmiana od 1 listopada

WhatsApp wymaga obecnie do działania przynajmniej Androida 4.0.3, co obowiązuje od pierwszej połowy bieżącego roku . Wymagania zmienią się jednak ponownie już w listopadzie. Od tego momentu WhatsApp zadziała tylko w smartfonach z Androidem 4.1 JellyBean lub nowszym , a w starszych nie będzie dalej wspierany i ostatecznie przestanie działać - wynika ze zaktualizowanej informacji na stronie pomocy technicznej.

Do tego czasu twórcy WhatsAppa zalecają kupno nowego smartfonu i stworzenie kopii zapasowej swoich czatów, co sugeruje, że i do nich nie uda się po tym czasie dostać. Warto jednak podkreślić, że znakomita większość użytkowników nie będzie musiała kupować nowego smartfonu, bo wsparcie stracą głównie około 10-letnie telefony, a takich z pewnością mało kto dziś używa.