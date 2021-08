WhatsApp trafi na tablety i iPady. Niedługo rusza beta

Obecnie WhatsApp jest w pełni funkcjonalny wyłącznie wówczas, gdy korzystamy ze smartfona. Nie chodzi tu nawet o to, że musimy faktycznie patrzeć się w ten niewielki ekran. By korzystać z komunikatora na przykład na komputerze, konieczne jest sparowanie go z naszym telefonem. Podobnie miała się sytuacja w przypadku tabletów, w tym iPadów.

W lipcu rzecznik prasowy WhatsApp poinformował serwis TechRadar, że trwają prace nad nowym rozwiązaniem w kontekście korzystania z komunikatora na różnych urządzeniach. W przeciwieństwie do tego, na co aplikacja pozwala teraz, w przyszłości nie będzie konieczne połączenie z telefonem, by korzystać z WhatsAppa na komputerze, jak ma to miejsce teraz.