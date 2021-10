WhatsApp wdraża szyfrowane kopie zapasowe. Nie wszyscy dostaną je od razu

Zgodnie z informacjami podanymi oficjalnie przez firmę Facebook, użytkownicy otrzymają możliwość dodatkowej ochrony kopii zapasowych przechowywanych na Dysku Google lub iCloud. Do ich zabezpieczenia WhatsApp planuje używać pełnego szyfrowania.

Informacje o szyfrowaniu kopii zapasowych pojawiły się już dwa dni temu , kiedy ta funkcja trafiła do wersji beta aplikacji. Właściciel WhatsAppa, Facebook, miał pracować nad tą opcją od wielu miesięcy, ale w końcu nowe zabezpieczenie trafi do użytkowników.

Chociaż użytkownikom może się wydawać, że zmiana jest mało istotna, w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Brak szyfrowania kopii zapasowych przechowywanych w chmurze iCloud lub na Dysku Google oznacza, że praktycznie każdy mógł uzyskać dostęp do naszych prywatnych wiadomości. Dzięki aktualizacji można będzie zabezpieczyć swoje kopie zapasowe hasłem lub 64-cyfrowym kluczem szyfrowania. To zaś, teoretycznie, oznacza, że nikt poza właścicielem nie będzie mógł uzyskać do nich dostępu.